«Между жизнью и смертью»: в США заявили о новых проблемах ВСУ под Авдеевкой MWM: элитная бригада ВСУ оказалась на грани разгрома из-за дефицита боеприпасов

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Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины оказалась на грани разгромного поражения, сообщили авторы Military Watch Magazine. По их мнению, причиной подобного положения оказался дефицит снарядов.

Согласно многочисленным сообщениям из украинских и западных источников, элитная 47-я механизированная бригада украинской армии, дислоцированная в городе Авдеевке, <...> была окружена и вынуждена бороться с растущей нехваткой боеприпасов. <...> Нехватка боеприпасов вынуждает солдат принимать невозможные решения, связанные с выбором между жизнью и смертью, — пишет MWM.

Авторы статьи добавили, что боеспособность украинской армии подрывает отсутствие поставок вооружения со стороны Запада. По словам журналистов, если ситуация не изменится, то для ВСУ фронт начнет распадаться на ключевых направлениях.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы Украины будут вынуждены перейти к тактике партизанской войны из-за снижения объемов помощи от США и стран Евросоюза. По его данным, соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на закрытой встрече с членами Конгресса США. Он также пообещал начать призывать в армию мужчин в возрасте старше 45 лет из-за нехватки призывников.

В статье также говорится, что члены Конгресса США обеспечили Зеленскому более прохладный прием, чем в прошлый раз. По мнению аналитиков агентства, это обусловлено тем, что американские политики остались недовольны результатами украинского контрнаступления.