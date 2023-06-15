В минувшие выходные на Украине в ходе боевых действий скончался первый доброволец ВСУ из Финляндии, сообщает Yle. Авторы отмечают, что перед смертью финн оставил загадочное послание, пообещав много материала о службе в украинской армии. До гибели солдат постоянно держал связь с корреспондентом издания и говорил о плачевном состоянии Вооруженных сил Украины.