Европейский совет по международным отношениям опубликовал исследование, в котором изучил приоритеты избирателей стран Евросоюза по отношению к политике ЕС и отношениям с ключевыми странами: США, Китаем и Россией. Среди наметившихся тенденций авторы исследования отмечают стремление граждан Евросоюза к независимой политике и сохранению нейтралитета по отношению к ведущим мировым силам.
Показательным для авторов
Когда респондентов попросили выбрать, чью сторону их страна должна занять в конфликте между США и Россией, более 50% опрошенных в каждой стране выбрали позицию нейтралитета. В Австрии и Греции за такой сценарий высказались более 80% людей. Примечательно, что в этих же странах при выборе между Россией и США голоса были отданы за Москву: 7% против 5% в Греции и 6% против 4% — в Австрии. Единственной страной, однозначно поддержавшей Россию, а не США, стала Словакия: 20% против 6%. В свою очередь Польша заняла сторону Вашингтона, оказавшись его самым верным союзником на территории ЕС: 33% против 6%. Высокие показатели поддержки США продемонстрировали Дания и Чехия. Остальные страны также предпочли Вашингтон Москве, но уровень поддержки США составлял меньше 20%, а России — меньше 10%.
Аналогичный вопрос был поставлен в отношении США и Китая. В этом случае в странах ЕС также предпочли политику нейтралитета, а в Австрии и Греции число выступающих за невмешательство вновь превысило 80% респондентов. Польша опять стала лидером по поддержке Вашингтона (24%), в Дании и Италии за США отдали по 20% голосов. С небольшим перевесом поддержала КНР Австрия: 6% против 4%, а в Словакии обе страны получили по 8% голосов. В Греции также наблюдается неоднозначная ситуация: 6% жителей страны поддерживают США и 5% — Китай.
Авторы исследования решили также узнать отношение граждан ЕС к антироссийским санкциям, введённым Евросоюзом в связи с украинским конфликтом и присоединением Крыма к России. Недостаточным давление на Россию посчитали 11 из 14 стран, в то время как в Австрии, Греции и Словакии его оценили как чрезмерное. Наиболее высокие показатели поддержки санкционного режима продемонстрировали Польша (55%), Швеция (46%), Дания (45%) и Испания (42%). Пограничные показатели у Чехии и Италии.
Результаты исследования показывают, что у США в ЕС есть один неоспоримый союзник — Польша, а у России это Словакия. Несмотря на откровенно низкий уровень доверия во всех странах к Вашингтону, в случае его конфликта с Москвой подавляющее большинство стран предпочтёт поддержать США. Негативный тренд в отношении Москвы проявляется и в оценках санкционной политики ЕС по отношению к России. При этом в случае возможности выбора нейтралитета все страны будут придерживаться именно этого варианта.
Как пояснил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, результаты исследования говорят о стремлении европейцев видеть Евросоюз самостоятельным глобальным игроком, защищающим свои интересы, которые не во всем совпадают с США и тем более не совпадают с Россией.
Фролов пояснил, что реализовать запрос на субъектность Европы, как и стратегию Макрона не представляется возможным.
Россия не станет играть в чисто «европейскую игру» против Китая и не даст себя использовать в чужих схемах, — добавил он.
Эксперт также прокомментировал низкий уровень доверия к США в странах Европы.
Он отражает реалистичное понимание того, что при Трампе больше нет Атлантического союза — каждый за себя. Для европейских государств это стимул для сплочения в ЕС, а не для размежевания по национальным квартирам. При Трампе ценность Евросоюза для Европы многократно повышается, потому что по отдельным вопросам, в частности торговле, США выступают даже не конкурентом, а противником Европы, — сказал Фролов.
Отношение европейских стран к Китаю, по словам Фролова, основывается на росте опасений усиления Китая в Евросоюзе и ценностным вызовом экономически успешной диктатуры. Россию же европейцы всё больше начинают воспринимать как угрозу, лучшая защита от которой — наращивание военной мощи ЕС.
Для Москвы эти данные представляют проблему выбора. Нам выгоден рост самостоятельности и самодостаточности ЕС как глобального игрока, что ослабляет гегемонию Америки и способствует реальной многополярности. Но Евросоюз для Москвы сегодня — это системный ценностный вызов и угроза (успех либеральной демократии), подрывающая российские претензии на господство на постсоветском пространстве и создающая риски внутренней дестабилизации в РФ. В таком контексте нам выгодно ослабление и даже дезинтеграция ЕС, и тут наш союзник не Макрон, а Трамп, — заключил эксперт.