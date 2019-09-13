Европейский совет по международным отношениям опубликовал исследование, в котором изучил приоритеты избирателей стран Евросоюза по отношению к политике ЕС и отношениям с ключевыми странами: США, Китаем и Россией. Среди наметившихся тенденций авторы исследования отмечают стремление граждан Евросоюза к независимой политике и сохранению нейтралитета по отношению к ведущим мировым силам.

Показательным для авторов исследования , с которым ознакомился News.ru, стало отношение европейцев к США. Сверхдержава, которая ранее рассматривалась как гарант безопасности Европы, при президенте Дональде Трампе получила очень низкие оценки уровня доверия. Так, в Германии этот показатель был равен 4%, а во Франции — 8%. Примерно на том же уровне находятся Австрия (3%), Словакия (3%), Швеция (6%), Дания (6%) и Нидерланды (7%). Довольно высокий уровень доверия на общем фоне демонстрируют Польша (19%), Румыния (16%) и Италия (15%). Большая часть европейских стран при этом верит в Евросоюз, однако же Греция, Чехия и Франция демонстрируют недоверие ко всем силам.

Когда респондентов попросили выбрать, чью сторону их страна должна занять в конфликте между США и Россией, более 50% опрошенных в каждой стране выбрали позицию нейтралитета. В Австрии и Греции за такой сценарий высказались более 80% людей. Примечательно, что в этих же странах при выборе между Россией и США голоса были отданы за Москву: 7% против 5% в Греции и 6% против 4% — в Австрии. Единственной страной, однозначно поддержавшей Россию, а не США, стала Словакия: 20% против 6%. В свою очередь Польша заняла сторону Вашингтона, оказавшись его самым верным союзником на территории ЕС: 33% против 6%. Высокие показатели поддержки США продемонстрировали Дания и Чехия. Остальные страны также предпочли Вашингтон Москве, но уровень поддержки США составлял меньше 20%, а России — меньше 10%.

Аналогичный вопрос был поставлен в отношении США и Китая. В этом случае в странах ЕС также предпочли политику нейтралитета, а в Австрии и Греции число выступающих за невмешательство вновь превысило 80% респондентов. Польша опять стала лидером по поддержке Вашингтона (24%), в Дании и Италии за США отдали по 20% голосов. С небольшим перевесом поддержала КНР Австрия: 6% против 4%, а в Словакии обе страны получили по 8% голосов. В Греции также наблюдается неоднозначная ситуация: 6% жителей страны поддерживают США и 5% — Китай.

Авторы исследования решили также узнать отношение граждан ЕС к антироссийским санкциям, введённым Евросоюзом в связи с украинским конфликтом и присоединением Крыма к России. Недостаточным давление на Россию посчитали 11 из 14 стран, в то время как в Австрии, Греции и Словакии его оценили как чрезмерное. Наиболее высокие показатели поддержки санкционного режима продемонстрировали Польша (55%), Швеция (46%), Дания (45%) и Испания (42%). Пограничные показатели у Чехии и Италии.

Результаты исследования показывают, что у США в ЕС есть один неоспоримый союзник — Польша, а у России это Словакия. Несмотря на откровенно низкий уровень доверия во всех странах к Вашингтону, в случае его конфликта с Москвой подавляющее большинство стран предпочтёт поддержать США. Негативный тренд в отношении Москвы проявляется и в оценках санкционной политики ЕС по отношению к России. При этом в случае возможности выбора нейтралитета все страны будут придерживаться именно этого варианта.

Как пояснил News.ru эксперт по международным отношениям Владимир Фролов, результаты исследования говорят о стремлении европейцев видеть Евросоюз самостоятельным глобальным игроком, защищающим свои интересы, которые не во всем совпадают с США и тем более не совпадают с Россией.

Прослеживается тенденция к обособлению, замыканию на свои региональные интересы. Это — запрос на субъектность Европы как полюса в мировом порядке, о чём говорил президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении перед послами. Это — основа его идеи о том, что Европа должна вернуть Россию, чтобы та не ушла под Китай, а граница Европы с Китаем проходила по Амуру, а не по Ладожскому озеру. Но это всё не будет иметь никаких реальных дипломатических последствий. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям

Фролов пояснил, что реализовать запрос на субъектность Европы, как и стратегию Макрона не представляется возможным.

Россия не станет играть в чисто «европейскую игру» против Китая и не даст себя использовать в чужих схемах, — добавил он.

Эксперт также прокомментировал низкий уровень доверия к США в странах Европы.

Он отражает реалистичное понимание того, что при Трампе больше нет Атлантического союза — каждый за себя. Для европейских государств это стимул для сплочения в ЕС, а не для размежевания по национальным квартирам. При Трампе ценность Евросоюза для Европы многократно повышается, потому что по отдельным вопросам, в частности торговле, США выступают даже не конкурентом, а противником Европы, — сказал Фролов.

Отношение европейских стран к Китаю, по словам Фролова, основывается на росте опасений усиления Китая в Евросоюзе и ценностным вызовом экономически успешной диктатуры. Россию же европейцы всё больше начинают воспринимать как угрозу, лучшая защита от которой — наращивание военной мощи ЕС.