«Метит в лидеры единой Европы»: политолог о раскритиковавшем США Макроне Политолог Колачев объяснил критику Макрона в адрес США тем, что тот хочет стать лидером Европы

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Политолог Константин Колачев объяснил NEWS.ru критику президента Франции Эммануэля Макрона в адрес США тем, что тот хочет стать лидером Европы. Французский лидер ранее раскритиковал Вашингтон за двойные стандарты в подходе к установлению цены на свой газ, который европейцам продают в три-четыре раза дороже, чем он стоит на внутреннем американском рынке.

Макрон метит в лидеры объединенной Европы. Ведь в отсутствии Меркель, при том, что (канцлер Германии Олаф. — NEWS.ru) Шольц не выглядит человеком, вызывающим доверие, Макрон пытается занять это теплое место. Соответственно поднимая те темы и проблемы, которые могут позволить ему сорвать аплодисменты, — считает Колачев.

По его словам, в Вашингтоне в ответ на это могут заявить, что не способны влиять на рынок и что спрос рождает предложение.

В конце концов, в Венесуэле энергоресурсы вообще почти ничего не стоят, это же не значит, что они должны по такой же цене продавать их за рубеж, — привел гипотетический аргумент американских властей Колачев.

Ранее сообщалось, что Макрон пришел в ярость после того, как Шольц решил выделить миллиарды евро на поддержку немецкой энергетики. Французского лидера привел в исступление тот факт, что правительство ФРГ направило €200 млрд на запуск схемы внутренней энергетической помощи без предварительных консультаций с партнерами по Евросоюзу, отметили в издании.