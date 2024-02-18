«Места в НАТО не видать»: политолог о «незавидном» будущем фон дер Ляйен Политолог Перенджиев: фон дер Ляйен, скорее всего, ждет переизбрание главой ЕК

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Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, будет переизбрана на второй срок, а руководить НАТО ей не доверят, поделился мнением в беседе с NEWS.ru военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против назначения чиновницы на должность генерального секретаря Альянса.

Урсула фон дер Ляйен, несмотря на недовольство со стороны чиновников, пользуется поддержкой высшего руководства США. Поэтому вполне возможно, что ее переизберут на второй срок председателем Еврокомиссии. Это можно назвать своего рода компромиссом, после того как Олаф Шольц заявил, что места в НАТО ей точно не видать, — сказал он.

Перенджиев считает, что в Североатлантическом альянсе полагают: фон дер Ляйен не способна принимать взвешенные и здравые военно-политические решения, по крайней мере в такой организации. Если же европейские власти не позволят ей остаться на новый срок, фон дер Ляйен ждет незавидное будущее, добавил эксперт.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могла занять пост генерального секретаря НАТО, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил это предложение, так как посчитал, что дипломат слишком критично настроена по отношению к Москве, сообщает газета Welt am Sonntag. По информации издания, ее кандидатуру предложил госсекретарь США Энтони Блинкен в конце 2023 года.