Место Германии в Совбезе ООН под угрозой Назначение Бербок главой ГА ООН усложнит шансы Германии попасть в Совбез

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Продвижение главы МИД Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН может ослабить позиции Берлина в борьбе за место в Совете Безопасности, сообщает немецкий журнал Focus. Власти страны рассчитывают занять одно из непостоянных мест в 2026 году, однако новое назначение может повлиять на исход голосования.

Издание ссылается на мнение экспертов, по которому решение выдвинуть Бербок вызвало раздражение не только внутри немецкой дипломатии, но и среди представителей стран Глобального Юга.

Теперь есть опасения, что из-за Бербок пострадают амбиции Германии. Существуют опасения, что Бербок может потерять голоса стран Глобального Юга, которые в конечном итоге имеют решающее значение для голосования, — пишет журнал.

Кандидатура Бербок также вызвала внутренний конфликт: в обход оказалась дипломат Хельга Шмид, ранее считавшаяся фаворитом на эту должность. Помимо этого, в ряде африканских, латиноамериканских и азиатских стран Бербок имеет противоречивую репутацию, поскольку воспринимается как антироссийский и произраильский политик.

Ранее восемь немецких банков, включая признанные устойчивыми GLS Bank и KD-Bank, отказались от инвестиций в оборонный сектор, сославшись на этические соображения. Подписавшие декларацию кредитные организации руководствуются религиозными принципами и целями устойчивого развития ООН. В то же время этот шаг контрастирует с политикой ЕС и Германии, активно наращивающих военные расходы на фоне заявлений о «российской угрозе».