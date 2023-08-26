Местные органы управления Нигера поддержали новую власть

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все территориальные единицы страны, выразили поддержку в адрес мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере, говорится в совместном заявлении под названием «Декларация территориальных единиц Нигера», на которое ссылается РИА Новости. Ранее источник агентства сообщал, что в субботу в Нигере пройдет общенациональная встреча руководителей местных органов управления через месяц после прихода к власти организаторов военного мятежа.

Мы, Ассоциация муниципалитетов Нигера и Ассоциация регионов Нигера, объединяющие все 262 территориальные единицы Нигера, <...> выражаем нашу твердую поддержку действиям, объявленным «Национальным советом по защите отечества» для успешного переходного периода, — говорится в сообщении властей.

Также авторы обращения осудили санкции Экономического сообщества западноафриканских государств и Западноафриканского экономического и валютного союза, введенные против Нигера.

Также сегодня, 26 августа, глава штаба обороны Нигера Мусса Салау Барму распорядился привести войска в состояние максимальной боеготовности. Это заявление прозвучало после того, как Экономическое сообщество стран Западной Африки объявило о намерении осуществить интервенцию.