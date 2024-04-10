«Мешки для трупов»: в Нидерландах заявили о противостоянии с Россией Министр ван Леувен: Нидерландам придется заплатить высокую цену за безопасность

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Нидерландам нужно привыкнуть к мысли о том, что за свою безопасность придется заплатить высокую цену, заявил министр по вопросам внешней торговли страны Джеффри ван Леувен. По его словам, которые приводятся на сайте правительства, она может измеряться «мешками для трупов» в случае противостояния с Россией и другим противником.

Нам придется привыкнуть к цене безопасности, даже если она измеряется жертвами среди гражданского населения или мешками для трупов, — заявил Леувен.

Он пояснил, что геополитические противники Запада, в числе которых он назвал Россию, Китай и Иран, должны осознать готовность нидерландской стороны применить силу. Министр подчеркнул, что это необходимо для сохранения мира.

Как отмечает Леувен, сегодня требуются более решительные действия на фоне геополитического противостояния в мире. Более того, время, когда Запад мог рассчитывать на США в вопросе безопасности, прошло, сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы для стран Североатлантического альянса, однако не оставит без внимания потенциально опасные для ее интересов шаги.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявила, что Россия может использовать мирные переговоры по Украине для перевооружения. По ее словам, Альянсу нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы и не верить обещаниям.