Мэры Праги и Варшавы 14 и 15 февраля запланировали визит в Киев

Главы Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский на следующей неделе запланировали визит в Киев с целью выразить поддержку Украине на фоне напряжённой ситуации в регионе, об этом передаёт ТАСС со ссылкой на источник в администрации столицы Чехии.

Мэры Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский на следующей неделе прибудут в Киев с целью выразить поддержку Украине на фоне нарастания напряженности на ее восточной границе. Гржиб вылетает в Киев в понедельник, 14 февраля, а во вторник, 15 февраля, вместе с Тшасковским он встретится с мэром Киева Виталием Кличко, — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что США готовятся эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. Предполагается, что официально об их отбытии объявят сегодня, 12 февраля.

Президент США Джо Байден также заявил лидерам западных стран, Евросоюза и НАТО, что РФ «нападёт» на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции со ссылкой на данные американской разведки.

При этом посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что США стремятся повысить градус пропагандистской кампании против РФ, создавая у людей впечатление, что «вторжение» на Украину неизбежно.