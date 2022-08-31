Мэру латвийского города пригрозили увольнением за отказ сносить памятники Власти Латвии пригрозили уволить мэра Даугавпилса за отказ снести советские памятники

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Андрей Элксниньш

Латвийский министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешc пригрозил мэру Даугавпилса Андрею Элксниньшу отставкой от должности, если он не предоставит график демонтажа памятников, «прославляющих советский режим». Представители русской общины в Латвии отмечают, что Элксниньш — последний смелый человек, который готов потерять высокий пост в борьбе за сохранение памятников, пишет EADaily.

На данный момент лишь мэр Даугавпилса Элксниньш пытается бороться за памятники советским воинам в своем городе. Парень постоянно получает угрозы от министра Плешса, который грозится то ли уволить Элксниньша, то ли распустить Даугавпилсскую думу. <...> нашелся лишь один смелый человек, готовый потерять должность, но не совесть, — рассказал латвийский блогер Алексей Гуленко.

Даугавпилсский политик Юрий Зайцев подал заявку в местную думу о проведении митинга в защиту советских памятников у сквера Славы. Там находится один из монументов советским воинам, который латвийские власти требуют от мэра демонтировать. Зайцев призывает соотечественников не допустить «глумления над историей».

Ранее в Балвском крае Латвии рабочие отказались сносить советские памятники, о чем сообщил председатель местной краевой думы Сергей Максимов. По его словам, они либо бояться уголовных дел, которые возбудит РФ по факту сноса мемориалов, либо понимают неоднозначное отношение к происходящему в обществе.