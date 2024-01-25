«Мертвецы и беззубые медсестры»: пациент об ужасах больницы в Риге Гонщик Талвитие: атмосфера в рижской больнице напоминает Советский Союз

Атмосфера в рижской больнице напоминает Советский Союз, заявил автогонщик из Финляндии Сами Талвитие, который был пациентом медучреждения после того, как получил множество переломов, врезавшись в ограждение на скорости около 150 км в час. По его словам, которые приводит издание Iltalehti, у персонала зубы отсутствовали рядами, а его палата напоминала помещение для умирающих.

Латвия, пожалуй, одна из худших стран, где подобное может случиться. Атмосфера была немного советской, — поделился спортсмен.

Талвитие отметил, что его напугал перевод из отделения реанимации в общую палату. Он рассказал, что комната напоминала помещение для умирающих. В ней на площади 10 кв. м. постоянно находилось от четырех до пяти человек, причем некоторые пациенты отправлялись из него не на выписку, а в морг. Также автогонщик сообщил, что персонал больницы не говорил по-английски, у некоторых медсестер не было зубов, а оборудование выходило из строя.

Медсестры не говорили по-английски, а у некоторых зубы отсутствовали целыми рядами. <...> В те мгновения, когда с людей снимали медицинское оборудование, накрывали простыней и увозили, я думал, не окажусь ли следующим. Я все понимаю, но поскольку находился с ними в одной палате, возникло жуткое ощущение, — добавил Талвитие.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2024–2026 годы. Он добавил, что ее финансирование за счет средств ОМС увеличено более чем на 400 млрд рублей.