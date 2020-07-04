Мэром Марселя впервые в его истории стала женщина

Пост мэра города Марсель, который является вторым по значимости городом Франции, впервые за всю его историю заняла женщина. Администрацию возглавила представитель партии «Европа — Экология — Зелёные» Мишель Рубирола.
На выборах её поддерживали не только «Зелёные», но и представители левых партий, образовав блок «Марсельская весна». Оппонентами Рубиролы были кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Ги Тесье и сенатор Самия Шали, представлявшая социалистов.
Рубирола и Тесье располагали равным количеством голосов. Перевес женщине-политику обеспечила Шали, которая отказалась участвовать во втором туре выборов и отдала ей свои голоса,
В своём обращении к жителям Марселя Рубирола пообещала «положить конец кумовству и правлению политических кланов в городе». В качестве приоритетной задачи она назвала борьбу с социальной несправедливостью.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Президент Эммануэль Макрон назначил на его место Жана Кастекса, который до этого работал в качестве заместителя руководителя администрации главы государства, а также курировал процесс выхода страны из режима самоизоляции. Ему было поручено сформировать новый кабмин.
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