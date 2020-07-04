Мэром Марселя впервые в его истории стала женщина

https://static.news.ru/photo/e78206da-be0f-11ea-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/marseilleville

Пост мэра города Марсель, который является вторым по значимости городом Франции, впервые за всю его историю заняла женщина. Администрацию возглавила представитель партии «Европа — Экология — Зелёные» Мишель Рубирола.

На выборах её поддерживали не только «Зелёные», но и представители левых партий, образовав блок «Марсельская весна». Оппонентами Рубиролы были кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Ги Тесье и сенатор Самия Шали, представлявшая социалистов.

Рубирола и Тесье располагали равным количеством голосов. Перевес женщине-политику обеспечила Шали, которая отказалась участвовать во втором туре выборов и отдала ей свои голоса, сообщает BFM TV.

В своём обращении к жителям Марселя Рубирола пообещала «положить конец кумовству и правлению политических кланов в городе». В качестве приоритетной задачи она назвала борьбу с социальной несправедливостью.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Президент Эммануэль Макрон назначил на его место Жана Кастекса, который до этого работал в качестве заместителя руководителя администрации главы государства, а также курировал процесс выхода страны из режима самоизоляции. Ему было поручено сформировать новый кабмин.