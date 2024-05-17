«Оказались в каком-то котле»: на Западе озвучили тревожный для ВСУ сценарий Британский эксперт Меркурис: ВСУ попали в ловушку под Часовым Яром

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие оказались в ловушке под Часовым Яром, предположил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. По его словам, на этом направлении идут тяжелые бои, и если украинские военные не удержат контроль над городом, то это полностью разрушит всю линию обороны ВСУ в Донбассе.

Поступают сообщения о том, что украинские войска фактически оказались в ловушке, в каком-то котле (под Часовым Яром. — NEWS.ru), — заявил Меркурис.

Министерство обороны России ранее сообщило, что группировка «Днепр» ВС РФ полностью взяла под контроль Работино в Запорожской области. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал на то, что Украина потеряла кадровую армию. Сейчас ряды ВСУ полнятся в основном мобилизованными и наемниками, обратил внимание политик.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского с просьбой пригласить иностранные войска говорит об истощении ВСУ. По его словам, украинская армия «близка к краху».