Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине Меркель заявила о готовности стать посредником на поздних стадиях конфликта на Украине

Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью немецкому изданию RND, что могла бы стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Однако она уточнила, что готова это сделать не сейчас, а на более поздних этапах его развития.

Меркель не исключила возможность сыграть роль посредника, но не сейчас, а на более позднем этапе, — говорится в сообщении.

Политик добавила, что незадолго до своего ухода с поста канцлера ФРГ она предпринимала попытки найти решение украинского кризиса, однако, по ее словам, они оказались тщетными. При этом она выразила мнение, что российские власти дожидалось ее отставки, чтобы начать специальную военную операцию.

Ранее Меркель рассказала, почему не участвует в качестве посредника в урегулировании конфликта на Украине. По словам политика, ее «просто никто об этом не просил».