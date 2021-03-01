Меркель заявила, что вакцинируется от COVID-19 в порядке общей очереди

https://static.news.ru/photo/1bbd6934-7aae-11eb-b58c-96000091f725_660.jpgАнгела МеркельФото: John Macdougall/dpa/Global Look Press
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинироваться от COVID-19 в порядке общей очереди. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Канцлер постоянно делала заявления об этом. Она сказала, что сделает прививку, естественно, тогда, когда придёт моя (её. — NEWS.ru) очередь, есть целый ряд профессиональных групп, которые в своей жизни, профессиональной жизни не имеют таких условий, которые есть у меня (у неё. — NEWS.ru). Это дистанцирование и абсолютная безопасность. И они первые в очереди, — цитирует Зайберта РИА Новости.
Он добавил, что к упомянутым профессиональным группам относятся учителя и воспитатели в детских садах.
Ранее стало известно, что власти Германии ужесточили правила въезда из французского департамента Мозель. Ранее институт Роберта Коха классифицировал регион как зону распространения опасной мутации SARS-CoV-2.
Как сообщал NEWS.ru, руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, об этом рассказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в ходе виртуального саммита ЕС.