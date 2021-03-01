Меркель заявила, что вакцинируется от COVID-19 в порядке общей очереди

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Фракция «Батькивщина» требует срочно внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект о запрете на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявила лидер фракции и одноимённой партии Юлия Тимошенко.

Мы внесли законопроект № 3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину...