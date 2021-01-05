Меркель заявила, что кадры из США вызывают у неё гнев и печаль

https://static.news.ru/photo/5e6659c4-50cb-11eb-a190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rod Lamkey/CNP/AdMedia/Global Look Press

События в Вашингтоне вызывают у канцлера Германии Ангелы Меркель гнев и печаль, как и отказ американского лидера Дональда Трампа признать поражение. Об этом политик заявила на встрече с журналистами в Берлине.

Мы все видели тревожные картины штурма конгресса вчера вечером, эти картины вызвали у меня гнев и печаль. И я уверена, что я чувствую себя, как и большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американской демократической традицией, — заявил Меркель.

Канцлер Германии добавила, что сожалеет, что Трамп после прошедших выборов не признал своё поражение и 6 января также не согласился со своим проигрышем.

Конгресс США 6 января должен был утвердить итоги выборов президента, которые прошли 3 ноября. Объявить победителем кандидата от демократов 78-летнего Джо Байдена помешали сторонники действующего президента США. Они ворвались в здание конгресса, где проходило заседание.

Во время беспорядков погибли четыре человека. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Конгрессмены были эвакуированы.

Как писал NEWS.ru, 7 января конгресс утвердил Байдена в качестве нового президента страны. Политик набрал более 270 голосов выборщиков. Теперь любые возможности для оспаривания результатов закрыты.