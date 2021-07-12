Меркель выступила за расширение Евросоюза

Большим геостратегическим интересом Евросоюза является вступление в него стран Западных Балкан. Об этом в ходе визита в Белград заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.

Меркель в ходе выступления перед СМИ отметила , что ей известно о существовании представлений о том, что процесс евроинтеграции идёт медленно и европейская сторона придумывает новые требования.

Но мы видим ряд результатов и прогресс. <...> Но все страны — члены ЕС должны иметь в виду, что есть большой геостратегический интерес, чтобы все эти страны были приняты в ЕС, — отметила немецкий канцлер.

Ангела Меркель прибыла в Сербию с рабочим визитом в понедельник, 13 сентября. После торжественной встречи в аэропорту глава государства принял немецкого руководителя в правительственном комплексе «Палата Сербия». Также канцлер намерена посетить Албанию и встретиться с президентом этой страны. Кроме того, Меркель планирует пообщаться с главами Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и самопровозглашённой Республики Косово.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не вступит в Евросоюз до тех пор, пока не решится вопрос Косово. Белград выступает за поиск компромиссного решения в процессе диалога.