https://static.news.ru/photo/5aaab07e-21a0-11ea-b435-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает против планов США ввести санкции против России из-за газопровода «Северный поток — 2». Политик выступила за проведение «решительных» переговоров.

Мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — цитирует главу кабмина Германии РИА Новости.

Накануне сенат Соединённых Штатов Америки одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год. Документ закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2». Кроме того, США намерены выделить $300 млн на помощь Украине.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии готовится к санкциям США в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Власти страны считают, что завершение строительства газовой магистрали в течение 30 дней позволит избежать санкционных мер. Немецкий МИД не исключает, что анонсированные в ближайшее время Вашингтоном дисциплинарные меры могут затруднить прокладку газопровода в особой экономической зоне Дании.