Меркель вводит в Германии жёсткий карантин с 16 декабря

https://static.news.ru/photo/787035f8-3d2d-11eb-a1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала введение в стране жёсткого карантина. Непродовольственные магазины будут закрыты, работодатели призываются к обеспечению удалённой работы. В общественных местах будет запрещено употребление алкоголя и продажа пиротехники по 10 января 2021 года.

В отношении ограничения контактов допускаются встречи не более 5 человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24–26 декабря, но не для Нового года, — заявила Меркель.

Она также подчеркнула, что аптеки будут открыты, а парикмахерские прекратят свою работу.

О введении локдауна с 15 декабря ранее писали немецкие СМИ. Решение должно было быть принято после встречи Меркель с премьер-министрами федеральных земель. В стране с 2 ноября действует мягкий локдаун: работают школы, детские сады, торговые центры и непродовольственные магазины. Закрытыми остаются рестораны, бары, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные салоны, театры, кинотеатры и концертные залы.

В настоящее время в Германии зафиксирован 1 336 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за всё время пандемии скончались 21 900 человек.

Как писал NEWS.ru, за последние полтора месяца уровень смертности от COVID-19 в мире вырос на 60%, а в Европе — почти на 100. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

В организации считают, что вакцинация не сможет полностью искоренить коронавирусную инфекцию, прививки станут лишь одной из мер в борьбе с инфекцией, считает Майкл Район, отвечающий за программу по чрезвычайным ситуациям.