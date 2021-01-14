Меркель введёт в Германии «мегалокдаун»

https://static.news.ru/photo/74e5c7ae-572c-11eb-a943-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Sohn/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель собирается ввести в стране «мегалокдаун» из-за распространения в мире новых штаммов коронавирусной инфекции.

Жёсткие ограничения подразумевают полный перевод жителей ФРГ на удалённую работу. Кроме того, в немецких городах перестанет функционировать общественный транспорт и будет введён комендантский час, передаёт Bild.

Издание уточняет, что Ангела Меркель уже обсудила введение «мегалокдауна» с министром здравоохранения страны Йенсом Шпаном. Переговоры прошли в условиях повышенной секретности.

Ранее власти немецкой федеральной земли Саксония решили наказывать злостных нарушителей карантина путём «принудительного размещения» в специальном учреждении. В качестве такового выступит построенный в 2017 году в Дрездене центр размещения беженцев, который будет специально переоборудован для этих целей. В частности, учреждение будет огорожено забором, а за помещёнными туда нарушителями будет наблюдать полиция.

В Министерстве соцзащиты Саксонии изданию пояснили, что в регионе пока нет злостных нарушителей карантина, но власти хотят подготовиться к этому. Там также добавили, что провинившихся будут отправлять на «принудительное размещение» по решению суда и с подачи Министерства здравоохранения.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Германии за время пандемии перевалило за 2 млн. Жертвами инфекции в стране стали 45,2 тысячи человек. Карантин в ФРГ действует с 16 декабря, и власти не исключают его продления ещё на два месяца.

В последние месяцы из разных уголков планеты стали поступать сообщения о мутировавших вариантах коронавируса. Так, новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет.

Вместе с тем считается, что обнаруженный в Великобритании штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран, в том числе Россия, временно прекратили авиасообщение с Соединённым Королевством.

Также стало известно о существовании южноафриканского штамма COVID-19. Мутировавший вариант B.1.351 впервые был обнаружен на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана в ЮАР. 21 декабря в стране объявили о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Отмечается, что оба вида — и южноафриканский, и британский — более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжёлых осложнений, писал NEWS.ru.