Меркель в последний раз выступила с новогодним обращением как канцлер ФРГ

https://static.news.ru/photo/9db6392a-4b6f-11eb-a4cb-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к гражданам Германии. Она заявила, что это последний раз, когда она поздравляет соотечественников с Новым годом в этой должности.

Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не участвую. Поэтому сегодня, по всей видимости, последний раз, когда я могу к вам обратиться в качестве федерального канцлера с новогодним поздравлением. Я думаю, что не преувеличиваю, когда говорю: никогда за последние 15 лет уходящий год не был таким тяжёлым — и никогда, несмотря на все сложности и скептицизм, мы не смотрели в грядущий год с такой надеждой, — заявила Меркель.

Ангела Меркель заняла пост канцлера ФРГ в 2005 году. В своей политике она стремилась к сближению с США, изначально заявив о намерении занять жёсткую позицию в отношении России. Она была в числе европейских лидеров, которые одобрили антироссийские санкции после присоединения Крыма к РФ в 2014 году, что привело к контрсанкциям против Германии. Вместе с тем Меркель заявляла, что не собирается отказываться от поставок газа из России, и последовательно отстаивала необходимость строительства газопровода «Северный поток — 2», чем неоднократно вызывала критику в США и в ряде европейских государств.

Как писал NEWS.ru, Ангела Меркель в новогоднем обращении также заявила, что привьётся от коронавируса в порядке общей очереди. Политик в возрасте 66 лет попадает только в третью группу немецких граждан, которым положена вакцина.

Меркель отметила, что в стране, начавшей вакцинацию 27 декабря 2020 года, с каждым днём привитых от смертоносной инфекции становится всё больше.