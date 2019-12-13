https://static.news.ru/photo/0696c672-1dad-11ea-99c1-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Zhang Cheng/XinHua/Global Look Press

В настоящее время по решению конфликта на территории Донбасса виден определённый прогресс, но его недостаточно для снятия антироссийских экономических санкций. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она сделала это заявление по итогам саммита Евросоюза.

По словам Меркель, она и президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря во время заседания огласили информацию по прошедшей в Париже встрече лидеров государств в «нормандском формате».

Мы сказали, что есть прогресс, но его недостаточно, чтобы сказать, что мы можем снять санкции. Продление мер было принято единогласным решением, — цитирует Меркель ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что продление Евросоюзом антироссийских экономических санкций не несёт для страны никаких угроз. Об этом в разговоре с журналистами сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.