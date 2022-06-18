Меркель: Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» как оружие

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Ангела Меркель

Россия не использовала трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия, сообщила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetwerk Deutschland. Меркель отметила, что через строительство трубопровода Германия хотела развивать торговлю.

Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире, — прокомментировала Меркель решение о строительстве газопровода.

Меркель ранее заявила, что могла бы стать посредником в решении конфликта между Россией и Украиной. Однако она уточнила, что готова это сделать не сейчас, а на более поздних этапах его развития.

Политик добавила, что незадолго до своего ухода с поста канцлера ФРГ она предпринимала попытки найти решение украинского кризиса, однако, по ее словам, они оказались тщетными. При этом Меркель выразила мнение, что российские власти дожидались ее отставки, чтобы начать специальную военную операцию.