Меркель: реакция ФРГ на дело Навального зависит от РФ

https://static.news.ru/photo/994cafb2-eddd-11ea-ad35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Schreiber/AP POOL/dpa/Global Look Press

Реакция Германии на дело российского политика Алексея Навального зависит от России. С таким заявлением выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Немецкий политик напомнил, что в среду уже высказалась по этой проблеме.

Многое зависит от реакции российского правительства. Ко вчерашним словам мне добавить нечего, — подчеркнула канцлер.

По её словам, только Москва может и должна дать ответы. Пока ФРГ ждёт реакции со стороны РФ.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Российский политик остаётся в состоянии искусственной комы. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но острой угрозы жизни нет. Об этом заявили врачи берлинской клиники. По словам медперсонала, они пока не могут оценить последствия болезни для его организма. Не исключено, что они окажутся долгосрочными, особенно для нервной системы.

Как писал NEWS.ru, западные политики и пресса отреагировали на заключение немецких экспертов о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Официальные лица пригрозили Москве санкциями, а журналисты поспешили заключить, что покушение выльется в полномасштабный международный кризис.