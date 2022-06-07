Меркель рассказала, почему была против вступления Украины в НАТО Ангела Меркель рассказала, почему в 2008 году была против ускоренного вступления Украины в НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом после ухода с должности разговоре с журналистами рассказала, почему в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте выступила против ускоренного присоединения Украины к НАТО. По её словам, Украина в то время была «разделённой страной», а кроме того, канцлер понимала, что подобному шагу стала бы препятствовать Россия. Слова политика прозвучали на мероприятии Ассоциации немецких профсоюзов (DGB), их приводит ТАСС.

Украина была тогда другой страной, была сильно разделенной в области внутренней политики, — сказала Меркель.

Также она отметила, что в случае принятия положительного решения по Украине её вступлению в НАТО стала бы препятствовать Россия и «это не пошло на пользу». Меркель также упомянула о действиях нынешнего украинского президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией, отметив, что «тогда Украина была страной с большим влиянием олигархов».

Ранее Меркель выразила солидарность с Украиной в связи с российской спецоперацией, назвав происходящее в стране «глубоким поворотным моментом». Она также поддержала усилия Германии, ЕС, США и партнёров в «Большой семерке», НАТО и ООН, которые, по её мнению, нацелены на прекращение боевых действий.