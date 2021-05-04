Меркель рассказала о своём будущем после канцлерства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после ухода со своего поста она хорошо выспится, посвятит некоторое время прогулкам и только после этого определится с планами по продолжению политической карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Политик, выступая на посвящённом 76-й годовщине освобождения Нидерландов от нацистской оккупации мероприятии,
Модератор мероприятия заметил, что слова Меркель намекают на то, что она не намерена уходить на пенсию. Канцлер прокомментировала эту реплику лаконичным замечанием «Посмотрим».
66-летняя Меркель является канцлером с 2005 года. Её преемник будет назначен после парламентских выборов, намеченных на сентябрь.
Ранее канцлер Германии сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Этот препарат в стране используют только для вакцинации людей старше 60 лет. После прививки политик сделала короткое заявление.