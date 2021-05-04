Меркель рассказала о своём будущем после канцлерства

https://static.news.ru/photo/10f5649a-ad9c-11eb-8fdc-96000091f725_660.jpg Фото: Annegret Hilse/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что после ухода со своего поста она хорошо выспится, посвятит некоторое время прогулкам и только после этого определится с планами по продолжению политической карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик, выступая на посвящённом 76-й годовщине освобождения Нидерландов от нацистской оккупации мероприятии, отметила , что работа на её должности во время пандемии требует очень много времени, а потому у неё не было времени подумать, что она будет делать после ухода с поста. По словам Меркель, она с нетерпением ждёт даты окончания полномочий, но пока намерена продолжать «делать с удовольствием свою работу».

Модератор мероприятия заметил, что слова Меркель намекают на то, что она не намерена уходить на пенсию. Канцлер прокомментировала эту реплику лаконичным замечанием «Посмотрим».

66-летняя Меркель является канцлером с 2005 года. Её преемник будет назначен после парламентских выборов, намеченных на сентябрь.

Ранее канцлер Германии сделала прививку от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. Этот препарат в стране используют только для вакцинации людей старше 60 лет. После прививки политик сделала короткое заявление.