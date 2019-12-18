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Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик объявили о предстоящем в 2020 году повышении пенсии. Индексация будет произведена уже с 1 января.

Там проинформировали, что это стало возможным благодаря росту экономики и бюджетных поступлений. Рост составит 20%, передаёт ТАСС. В ДНР, помимо этого, на 26% будут увеличены оклады сотрудников предприятий бюджетной сферы,...