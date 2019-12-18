Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит «нормандской четвёрки» смог прервать затишье в минском процессе. Однако этого недостаточно для снятия санкций с России, считает она.
По её словам, тишина продолжалась несколько лет,
Затишье, которое существовало уже много лет, теперь преодолено, но результаты не позволяют нам <...> мы должны были продлить санкции, — подчеркнула она.
Ранее NEWS.ru сообщал, что отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». Это заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, обе стороны примут к сведению пережитый опыт. В результате сделанных выводов отношения станут «мудрыми, зрелыми и взаимоуважительными». В настоящее время, говорит постпред, на отношения между РФ и ЕС негативно влияют антироссийские санкции.
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