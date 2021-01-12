Меркель рассказала, когда в Германии закончится локдаун

https://static.news.ru/photo/f8740632-54c3-11eb-9cc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Жёсткие ограничения в Германии, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут продлиться до двух с половиной месяцев. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщает Bild со ссылкой на осведомлённый источник, такое заявление Меркель сделала на закрытом заседании. По её словам, необходимо справиться с распространением штамма коронавируса, пришедшего из Великобритании.

Если нам не удастся остановить британский вирус, то к Пасхе заболеваемость вырастет в 10 раз. <...> Нам нужно ещё 8–10 недель жёстких мер, — цитирует издание слова канцлера.

Локдаун в ФРГ введён с 16 декабря 2020 года. В связи с карантином закрыты торговые точки, за исключением магазинов, продающих жизненно важные товары. Кроме того, не работают театры и музеи, обучение школьников происходит в удалённом режиме.

Издание подчёркивает, что пока нет предпосылок к смягчению мер. Властями поставлена задача снизить заболеваемость до 50 случаев на 100 тысяч человек. Только после этого могут быть сделаны послабления.

Ранее NEWS.ru писал, что для Германии следующие недели зимы станут самыми сложными с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в конце прошлой недели заявила Ангела Меркель в традиционном видеообращении.

Канцлер отметила, что «врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей». Последствия из-за роста заболеваемости во время рождественских и новогодних праздников подсчитать пока невозможно, пояснила Меркель.