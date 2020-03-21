https://static.news.ru/photo/ad9afee4-6c67-11ea-9a4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что из-за пандемии коронавируса ей пришлось отменить все встречи и мероприятия. Однако она не может отказаться от своих обязанностей, поэтому ей пришлось связываться с коллегами с помощью видеоконференций.

Я отменила почти все мероприятия, которые подразумевают, что кто-то приходит в ведомство канцлера или что мне нужно куда-то ехать, — цитирует ТАСС слова политика.

Ранее NEWS.ru писал о том, что фотографии совершающей покупки Меркель появились на страницах немецкого таблоида Bild. Издание отмечает, что канцлер не делала «запасы хомяка» — выражение, ставшее популярным в Германии из-за паники, опустошившей полки магазинов, — и тем самым показывала пример всем согражданам. В остальном же ситуация была рядовой. Берлинцы довольно часто встречают Меркель одну за покупками. Известно, что она предпочитает супермаркет Hit, который находится неподалёку от её дома в центре города на Моренштрассе.