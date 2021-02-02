Меркель прокомментировала статью Lancet о вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/466a7eb6-6586-11eb-b8fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила данные по вакцине российского производства «Спутник V», опубликованные в журнале Lancet.

Она добавила, что в Берлине приветствуют любые вакцины, которые пройдут регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (EMA).

Мы всегда говорили, что мы будем сердечно приветствовать любого, кто запросит регистрацию от Европейского агентства [по лекарственным препаратам]. Я говорила об этом с российским президентом, мы видели сегодня хорошие данные по российской вакцине. Любая вакцина приветствуется в Европейском союзе, но будут допущены лишь те, которые предоставят ЕМА необходимые данные, — заявила Меркель в интервью телеканалу ARD.

Ранее канцлер ФРГ обсуждала возможность сотрудничества Евросоюза с Россией в области вакцинации в начале января. Тогда она также подчеркнула важность регистрации российского препарата в EMA.

Научный журнал Lancet опубликовал во вторник результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщал NEWS.ru, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что критики «Спутника V» замолчали после публикации результатов третьей фазы клинических исследований препарата. В Европейском бюро ВОЗ также приветствовали результаты исследований и подчеркнули значение безопасных и эффективных вакцин в борьбе с коронавирусом.