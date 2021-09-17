Меркель проголосует по почте на выборах в бундестаг

Фото: Julian Stratenschulte/dpa Global Look Press

Два человека погибли и ещё один получил ранения в результате нападения неизвестного с ножом на западе Нидерландов. Инцидент произошёл в центре города Алмело. Об этом говорится в Twitter полиции страны.

Отмечается, что один подозреваемый в нападении задержан. Он также был ранен. Мотивы преступника пока неизвестны. Полиция проверяет информацию о возможной причастности к инциденту ещё одного человека. На опубликованных телеканалом RTV...