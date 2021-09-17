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Меркель проголосует по почте на выборах в бундестаг

14:53, 17 сентября 2021
Меркель проголосует по почте на выборах в бундестаг Ангела Меркель Фото: Julian Stratenschulte/dpa Global Look Press
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих выборах в бундестаг. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости. Он не рассказал, с чем связано подобное решение Меркель.

Зайберт напомнил, что воспользоваться правом почтового голосования может каждый гражданин ФРГ.

Я могу вам только сообщить факт она использует голосование почтой, — сказал он.

Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не претендует на эту должность в новом правительстве.

Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. Издание Politico проанализировало соцопросы, которые проводились среди избирателей. Как оказалось, три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90/Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.

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