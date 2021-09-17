Меркель проголосует по почте на выборах в бундестаг
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
14:53, 17 сентября 2021
Ангела МеркельФото: Julian Stratenschulte/dpa Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила воспользоваться возможностью голосования по почте на предстоящих выборах в бундестаг. Об этом заявил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, слова которого приводит РИА Новости. Он не рассказал, с чем связано подобное решение Меркель.
Зайберт напомнил, что воспользоваться правом почтового голосования может каждый гражданин ФРГ.
Я могу вам только сообщить факт — она использует голосование почтой, — сказал он.
Выборы в бундестаг пройдут 26 сентября. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не претендует на эту должность в новом правительстве.
Ранее сообщалось, что по итогам парламентских выборов в Германии может сформироваться трёхсторонняя коалиция в связи с недостатком голосов для уверенной победы. Издание Politico проанализировало соцопросы, которые проводились среди избирателей. Как оказалось, три партии — Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Союз 90/Зелёные» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. Ни одна из партий в настоящий момент не может обеспечить уверенное лидерство.