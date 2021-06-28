Меркель призвала страны ЕС обсуждать кибератаки напрямую с Москвой
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
13:36, 28 июня 2021
Ангела МеркельФото: Salerno/EUC/Salerno/EUC
Странам Евросоюза необходимо напрямую обсуждать с Москвой вопрос о якобы российских кибератаках. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Её слова приводит РИА Новости.
Меркель считает, что ЕС необходимо обсуждать с Москвой все волнующие вопросы.
Наиболее беспокоящим являются гибридные атаки, которым мы все подвергаемся, — это Франция, это Германия, это Италия, я знаю также, что и балтийские страны, — заявила Меркель.
Она подчеркнула, что сейчас отношения ЕС и России можно оценить как плохие. Члены ЕС уже обозначили темы, которые необходимо обсудить с Москвой.
Ранее немецкая журналистка Сабина Шольт назвала фатальным отказ Европы от совместного саммита с Россией. По её словам, отношениям между ЕС и Россией необходима перезагрузка, поскольку Европа в последнее время общалась с Россией лишь с помощью санкций и это оказалось бесполезно. Она подчеркнула, что с российским лидером Владимиром Путиным уже общался американский коллега Джо Байден, главам Германии и Франции стоит поступить аналогично.
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