Никакой вызов со времён Второй мировой войны не требовал от немцев такой солидарности, как нынешняя пандемия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — всё это подвергается испытаниям как никогда прежде, — обратилась Меркель к согражданам.
Она выразила уверенность, что жители Германии смогут справиться с коронавирусом. Меркель призвала граждан относиться к пандемии серьёзно,
Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, — считает канцлер Германии.
В настоящий момент в Германии зарегистрировано 11 973 случая заражения коронавирусом, 28 человек погибли.
NEWS.ru писал, что возможным очагом распространение коронавируса в Европе может быть австрийский курорт Ишгль в Австрии. По данным немецких СМИ, многие туристы вернулись оттуда с инфекцией. Положительный анализ на коронавирус был диагностирован у граждан Дании, Норвегии, Швеции, Германии.
В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 204 тысячи человек, умерли — 8,1 тысячи, выздоровели — 82 тысячи.
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