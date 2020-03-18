https://static.news.ru/photo/66a65748-6944-11ea-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: John Macdougall/dpa/Global Look Press

Никакой вызов со времён Второй мировой войны не требовал от немцев такой солидарности, как нынешняя пандемия. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Коронавирус драматичным образом сейчас изменяет жизнь в нашей стране. Наши представления о нормальности, об общественной жизни, социальном сосуществовании — всё это подвергается испытаниям как никогда прежде, — обратилась Меркель к согражданам.

Она выразила уверенность, что жители Германии смогут справиться с коронавирусом. Меркель призвала граждан относиться к пандемии серьёзно, сообщает ТАСС.

Со времени объединения Германии, нет, со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий, — считает канцлер Германии.

В настоящий момент в Германии зарегистрировано 11 973 случая заражения коронавирусом, 28 человек погибли.

NEWS.ru писал, что возможным очагом распространение коронавируса в Европе может быть австрийский курорт Ишгль в Австрии. По данным немецких СМИ, многие туристы вернулись оттуда с инфекцией. Положительный анализ на коронавирус был диагностирован у граждан Дании, Норвегии, Швеции, Германии.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 204 тысячи человек, умерли — 8,1 тысячи, выздоровели — 82 тысячи.