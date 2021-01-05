Меркель призвала Европу быть мудрой и сильной в международных отношениях

https://static.news.ru/photo/b106862e-50dd-11eb-851d-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan / Pool/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая перед парламентской фракцией своей Христианско-демократической партии (ХСС), заявила, что Европа должны показывать себя как с позиции силы, так и мудрости в отношении с другими странами.

Мы нуждаемся в сильной Европе на фоне кризисов, которые мы переживаем и пережили в последние годы, идёт ли речь о международной позиции, защите климата, правах человека или международных торговых договорах. И нам нужен, конечно, мудрый взгляд на то, что происходит в остальной части мира, — цитирует Меркель РИА Новости.

Она подчеркнула, что Германия не является страной, которая занимает ключевые позиции во всех направлениях. Существуют государства, которые обходят ФРГ по определённым направлениям, так, есть страны, которые, по словам канцлера Германии, прилагают больше усилий в развитии науки или умеют быстро реагировать на вызовы и сложные ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Меркель рассказала о злости и печали, которые она испытывает, глядя на политическую обстановку в США после президентских выборов. Канцлер Германии добавила, что сожалеет, что Трамп после прошедших выборов не признал своё поражение.