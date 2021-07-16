Меркель приедет в пострадавший от наводнения регион Германии

Канцлер Ангела Меркель собирается в воскресенье, 18 июля, приехать в западные районы Германии, которые пострадали от наводнения. Об этом сообщает Bild.

У политика запланирован визит в коммуну Шульд. Основной удар стихии пришёлся на неё. Канцлер заслушает доклад о текущей ситуации и масштабах ущерба. Политика будет сопровождать премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер.

Ранее стало известно, что число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек. Так, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии погибли 90 человек, в регионе Северный Рейн — Вестфалия жертвами наводнения стали не менее 43 человек. В Эрфтштадте, который расположен недалеко от Кёльна, опасаются увеличения числа погибших, ситуация в городе становиться только хуже. Наводнением разрушено несколько домов.

Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны. 850 солдат бундесвера задействованы для ликвидации последствий разгула стихии. Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и Нидерландах и Бельгии.

Член Партии пиратов Германии Грегори Энгельс считает, что причиной разрушительных стихийных бедствий стали глобальные изменения климата. Он подчеркнул, что число подобных катаклизмов в мире только растёт. Политик отметил, что такого наводнения никогда не было в Германии.