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Европа

Меркель предупредила немцев о «тяжёлых месяцах» из-за пандемии COVID-19

12:35, 24 октября 2020 17
Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьёзная. Вирус очень быстро распространяется, и страну ожидают «тяжёлые месяцы».

Сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжёлые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели. Мы все решаем это своими действиями, — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер призвала сограждан воздержаться от поездок и посещения массовых мероприятий, а также от встреч все дома.

По данным Университет Джонса Хопкинса, Германия находится на 17-м месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлено 426,1 тысячи случаев заражения. От инфекции скончались более 10 тысяч человек.

Ране NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса Меркель отменила неформальный саммит лидеров стран ЕС, который должен был пройти в Берлине в ноябре. На нём планировалось обсудить отношения сообщества с Китаем.

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