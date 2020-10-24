Меркель предупредила немцев о «тяжёлых месяцах» из-за пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/9d92d08e-15dc-11eb-a5c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьёзная. Вирус очень быстро распространяется, и страну ожидают «тяжёлые месяцы».

Сравнительно расслабленное лето закончилось, впереди нас ждут тяжёлые месяцы. Какой будет зима, каким будет наше Рождество, мы решим в ближайшие дни и недели. Мы все решаем это своими действиями, — цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер призвала сограждан воздержаться от поездок и посещения массовых мероприятий, а также от встреч все дома.

По данным Университет Джонса Хопкинса, Германия находится на 17-м месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в стране выявлено 426,1 тысячи случаев заражения. От инфекции скончались более 10 тысяч человек.

Ране NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса Меркель отменила неформальный саммит лидеров стран ЕС, который должен был пройти в Берлине в ноябре. На нём планировалось обсудить отношения сообщества с Китаем.