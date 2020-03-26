https://static.news.ru/photo/b64137c2-6e8b-11ea-a487-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan / Pool/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся на домашнем карантине из-за распространения коронавируса, чувствует себя хорошо, однако ей предстоят новые тесты на COVID-19. Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Канцлер чувствует себя хорошо. Она продолжает работать из дома — находится в тесном контакте со всеми членами кабмина, со своими сотрудниками, проводит важные международные переговоры, — цитирует политика РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста на COVID-19 оказался отрицательным.

К 25 марта коронавирус обнаружен у 33,5 тысячи жителей Германии. Погибли 164 человека. Правительство рекомендовало гражданам старше 60 лет не выходить из дома.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.