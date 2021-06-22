Меркель позвала Зеленского в Берлин

Ангела Меркель, Владимир ЗеленскийФото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в офисе главы украинского государства.
Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии. Также канцлер ФРГ предложила украинскому лидеру обсудить урегулирование ситуации в Донбассе.
Владимир Зеленский подтвердил приглашение Ангелы Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите «Крымской платформы», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в день 80-летия начала Великой Отечественной войны. В ходе беседы Меркель заявила, что Германия испытывает чувство сопереживания из-за бед и страданий, которые принесла война. Путин отметил, что Россия оценила участие канцлера и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в мероприятиях в память о 22 июня.