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Европа

Меркель предложила провести встречу между лидерами ЕС и Путиным

18:17, 23 июня 2021
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Соответствующее предложение было озвучено послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, а вот президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эту идею.

По данным издания, Франция и Германия выступают за смягчение отношений с Россией. Власти стран готовы «выборочно взаимодействовать» с РФ по вопросам, представляющим общий интерес.

Ранее Христианско-демократический союз Германии (ХДС) и Христианско-социалистический союз Баварии (ХСС) опубликовали 139-страничный предвыборный манифест. В нём они выступили за сотрудничество с Россией. В документе указано, что страны имеют общие экономические вопросы, а проблему защиты климата невозможно решить без РФ. Политики считают, что Москва бросает вызов Западу и его ценностям, но тем не менее необходимо сотрудничать с Россией везде, где существуют общие интересы.

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