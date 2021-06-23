Меркель предложила провести встречу между лидерами ЕС и Путиным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила провести встречу между лидерами Евросоюза и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Соответствующее предложение было озвучено послами Германии и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе. Инициатива вызвала нарекания со стороны нескольких европейских стран, а вот президент Франции Эммануэль Макрон поддержал эту идею.

По данным издания, Франция и Германия выступают за смягчение отношений с Россией. Власти стран готовы «выборочно взаимодействовать» с РФ по вопросам, представляющим общий интерес.