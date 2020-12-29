Меркель пообещала соблюдать очередь на вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a9a770e-4af7-11eb-bfa2-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Markus Schreiber/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что привьётся от коронавируса в порядке общей очереди. Политик в возрасте 66 лет попадает только в третью группу немецких граждан, которым положена вакцина.

В новогоднем обращении к нации Меркель отметила, что в стране, начавшей вакцинацию 27 декабря 2020 года, с каждым днём привитых от смертоносной инфекции становится всё больше.

Шаг за шагом дойдёт до других возрастных и профессиональных групп — а далее уже все, кто захочет. Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь, — цитирует канцлера РИА Новости.

Меркель также назвала вакцины одним из «символов надежды» будущего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обогнал канцлера Ангелу Меркель по популярности среди граждан страны. Об этом говорят результаты опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Kantar. Согласно им, 52% респондентов заявили, что хотели бы, чтобы Шпан в 2021 году имел «максимально возможное влияние в политике» государства.