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Меркель подтвердила намерение встретиться с Тихановской

10:58, 30 сентября 2020 20
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: imago-images.de/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила информацию, что она планирует провести встречу с представительницей белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской.

В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской, — приводит ТАСС слова Меркель с выступления в Бундестаге.

Также канцлер выразила восхищение женщинами Белоруссии, которые активно участвуют в протестных акциях. 

Ранее сообщалось, что Тихановская планирует посетить Берлин 5-6 октября.

NEWS.ru сообщал, что в Вильнюсе состоялась встреча Тихановской с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после состоявшихся выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. Часть жителей страны считают, что выборы были сфальсифицированы и на самом деле их выиграла Тихановская.

23 сентября прошла тайная инаугурация Лукашенко во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек, среди которых — высшие должностные лица, члены Совета Республики, а также депутаты палаты представителей. Мероприятие не было анонсировано заранее, государственные телеканалы показали церемонию в записи спустя несколько часов, писал NEWS.ru.

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