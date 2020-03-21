https://static.news.ru/photo/bcb88f1a-6c65-11ea-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler /Global Look Press

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила благодарность всем, кто отказался от социальных контактов из-за пандемии COVID-19.

Очень многие поняли, что от каждого из них зависит успех в борьбе с коронавирусом, что каждый может сделать свой вклад. Тем, кто уже это делает, я хочу сказать: благодарю вас. Я понимаю, что это является лишением и в личном, и в экономическом плане, — приводит слова канцлера ТАСС.

В воскресенье германское правительство и федеральные земли договорились ужесточить меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране. Жителям Германии запрещено собираться более чем по двое, исключая семьи и людей, живущих под одной крышей. Социальные контакты необходимо снизить до минимума и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра. Требования поручено контролировать полиции и административным органам.

Кроме того, каждая федеральная земля получила право ужесточить карантинные меры. В Гессене, например, можно ходить только по одному. В Саксонии вообще могут ввести повсеместный карантин, а Бавария ввела его ещё в середине недели.

Сейчас в ФРГ COVID-19 выявлен у 22,1 тысячи человек. За день прирост числа положительных на вирус тестов составил 2,4 тысячи, это означает, что темпы распространения замедлились. В минувшие дни число заражённых увеличивалось на 30%, 21 марта — на 12,1%. Эпицентры болезни в стране — Северный Рейн — Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария. От осложнений скончались 50 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее ФРГ ввела новые ограничительные меры, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса.