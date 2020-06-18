Меркель озвучила главную тему председательства Германии в Совете ЕС

https://static.news.ru/photo/c6b70d0e-b14b-11ea-bd73-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борьба с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в Европе станет главной темой председательства Германии в Совете Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления в бундестаге. Берлин получит соответствующие полномочия 1 июля.

По словам политика, ни одно государства не может справиться с кризисом самостоятельно, находясь в изоляции. По её мнению, действовать нужно только сообща, на взаимной основе.

Пандемия коронавируса поставила с ног на голову нашу общественную, экономическую и политическую жизнь. Мы живём в пандемию. Но так же, как Европа пережила прошлые кризисы, я уверена, мы выстоим сейчас сообща и в этом кризисе, — цитирует главу кабмина сайт бундестага.

По данным на 18 июня, в ФРГ зафиксировали за всё время пандемии 190179 случаев COVID-19. Умерли 8927 граждан. Выздоровели 173600, передаёт портал coronavirus-monitor.ru . В мире выявили 8 456 219 инфицированных, погибли 453 483 человека. 4 433 637 исцелились.

Главы МВД Евросоюза рекомендовали продлить закрытие внешних границ до конца июня. Италия настаивает на коллегиальном решении европейских стран по открытию границ и восстановлению туризма после пандемии. Власти считают, что не должно быть никаких «привилегированных коридоров», позволяющих одним гражданам передвигаться свободно, а другим — с ограничениями.

Накануне свои границы для туристов более чем из ста стран открыла Черногория. В Институте общественного здравоохранения страны пояснили, что решение об открытии границ принималось с учётом рекомендаций Евросоюза и на основе эпидситуации в каждой из включённых в перечень стран.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество летальных исходов коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в РФ за последние сутки составило 182. За всё время пандемии жертвами болезни стали 7660 граждан.

За минувшие 24 часа медики выявили 7790 заражённых в 83 регионах, из них 2450 (31,5%) переносят недуг без клинических проявлений. Общее число пациентов составляет 561 091 в 85 субъектах, передаёт портал стопкоронавирус.рф. Также за последние сутки 9621 человек выздоровел. Всего число исцелившихся составило 313 963.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 1040 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших достигло 210 785. Также медики сообщили о смерти от COVID-19 ещё 49 человек в столице. Общее количество летальных исходов составляет 3483. Выздоровели за минувшие 24 часа 2046 пациентов больниц мегаполиса. За всё время пандемии — 130 431.