Меркель ожидает возвращения ФРГ к нормальной жизни осенью

https://static.news.ru/photo/90a54856-3ebe-11eb-978f-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Германия может вернуться к нормальной жизни во второй половине 2021 года. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в ходе виртуальной встречи со студентами.

Если у нас всё получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация, но зима будет сложной, — цитирует её РИА Новости.

Осенний семестр в немецких вузах планируется начать 1 октября 2021 года.

В Минздраве Германии полагают, что к осени будет вакцинировано 60% населения страны. По мнению эпидемиологов, этого достаточно для того, чтобы остановить неконтролируемое распространение инфекции.

С 16 декабря в ФРГ вводится жёсткий карантин, который продлится до 10 января. В этот период будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов с жизненно необходимыми товарами. Приостановят работу парикмахерские, косметические и массажные салоны, тату-салоны, детские сады и школы. При этом продолжат работать банки, аптеки, почтовые отделения, автомастерские, заправки, аптеки, газетные киоски, зоомагазины. В новогодние праздники запрещены фейерверки на оживлённых площадях и улицах, а также продажа пиротехники.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Германия находится на 12-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире. За время пандемии в стране заразились 1,3 млн человек. Из них 14,4 тысячи — за последние сутки. Жертвами инфекции стали 22,6 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что за последние полтора месяца уровень смертности от COVID-19 в мире вырос на 60%, а в Европе — почти на 100. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан считает, что вакцинация будет лишь одной из существующих мер по борьбе с инфекцией и не сможет искоренить COVID-19.