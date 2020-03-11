https://static.news.ru/photo/7a05ec34-638d-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала идею о закрытии границ страны из-за коронавируса. По её словам, эта мера не является адекватной.

Политик уверена, что приемлемым решением стал бы домашний карантин. В таком случае распространение заболевания через людей, прибывающих с рискованных территорий, остановится, передаёт РИА Новости.

Мы в Германии полагаем, что закрытие границ не является адекватным ответом на вызов, — сказала она.

По последним данным, число заболевших в стране достигло уже 1613 человек.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в парламенте, не исключила, что в какой-то момент коронавирус может охватить от 60% до 70% населения страны. По её словам, в зависимости от масштабов распространения заболевания могут быть отменены различного рода мероприятия и крупные собрания.

Как писал NEWS.ru, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан считает, что жители страны и остальных европейских государств должны свыкнуться с мыслью о коронавирусе на континенте, а закрытие границ не остановит распространение COVID-19.