Меркель отказалась работать в структуре ООН

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В ходе беседы она отклонила предложение о работе в структуре организации, сообщает агентство DPA со ссылкой на бюро бывшей главы правительства.

Меркель на эту тему провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложения, — говорится в заявлении.

Ранее Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня при ООН по глобальным общественным благам, приносящим пользу человечеству. Глобальными общественными благами в ООН считаются глобальное здравоохранение, наука, обеспечение мира, защита природы и мировая экономика. При этом в организации считали, что бывший канцлер ФРГ едва ли даст положительный ответ.

Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 22 ноября 2005-го по 8 декабря 2021 года. Она является первой женщиной на этом посту и третьей по продолжительности правления в истории Германии.

Уйдя в отставку, бывший канцлер ФРГ планирует написать автобиографию, в которой расскажет о своих политических решениях. При этом в книге не будет описываться вся жизнь Меркель.