https://static.news.ru/photo/b2ec8ea0-e9ca-11e9-a739-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре выразила своё несогласие с планом премьер-министра Великобритании по выходу из Европейского союза.

ФРГ требует сохранения Северной Ирландии в таможенном союзе Евросоюза, сообщила в Twitter журналист BBC Лор Кюнссберг.

Переговоры в Брюсселе близки к срыву несмотря на то, что Великобритания продвинулась далеко, — подчеркнула она со ссылкой на источник.

2. No 10 says PM stressed to Merkel UK believes they had put forward a reasonable new deal, but with no desire to engage on EU side + this demand on NI staying in Customs Union a deal is 'essentially impossible' — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 8 октября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза. Британский премьер изложил свои предложения по Brexit французскому лидеру во время телефонного разговора.