Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре выразила своё несогласие с планом премьер-министра Великобритании по выходу из Европейского союза.

ФРГ требует сохранения Северной Ирландии в таможенном союзе Евросоюза, сообщила в Twitter журналист BBC Лор Кюнссберг.

Переговоры в Брюсселе близки к срыву несмотря на то, что Великобритания продвинулась далеко, — подчеркнула она со ссылкой на источник.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Джонсону с призывом как можно скорее обсудить условия сделки по Brexit с переговорщиком Евросоюза. Британский премьер изложил свои предложения по Brexit французскому лидеру во время телефонного разговора.

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