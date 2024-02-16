Меркель «опустошила» смерть Навального Меркель заявила об «опустошении» после новостей о смерти Навального

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Ангела Меркель

Новость о смерти Алексея Навального «опустошила» бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Русская служба BBC. О смерти политика в колонии, где он отбывал наказание, стало известно днем 16 февраля.

Я была чрезвычайно опустошена, узнав о смерти Алексея Навального, — заявила она.

Ранее соболезнования в связи со смертью Навального выразил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он возложил ответственность за произошедшее на Россию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты вокруг смерти осужденного должны быть установлены, а РФ должна ответить на «серьезные вопросы». «Огромной трагедией для народа России» назвал случившееся премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала моментальную реакцию лидеров стран НАТО на смерть оппозиционера саморазоблачительной. Она обращает внимание, что обвинения в адрес России появились раньше результатов судмедэкспертизы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Навального давно забыли и убивать его не было никакого смысла. Так она прокомментировала публикации «буржуйских СМИ» о политическом характере смерти оппозиционера. Журналистка отметила, что это выгодно не России, а «противоположным силам».