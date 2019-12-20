https://static.news.ru/photo/1e560db6-2309-11ea-8a73-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Немецкий таблоид Bild заявил, что реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на санкции США против газопровода «Северный поток — 2» является «чётким объявлением войны» американскому лидеру Дональду Трампу.

Меркель не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, который пользуется её поддержкой, — написало издание, добавив, что канцлер отреагировала на решение Вашингтона «ясными словами».

Накануне Сенат США одобрил проект закона об оборонном бюджете на 2020-й финансовый год. Документ закладывает средства на «противодействие России» и санкции против «Северного потока — 2».

Ангела Меркель раскритиковала планы США ввести санкции и выступила за проведение «решительных» переговоров. Политик заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций и намерен «решительно обсуждать» вопрос о мерах Вашингтона против газопровода.

В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в способности Берлина идти войной на Вашингтон. По его мнению, скорее всего, словами всё и ограничится, как писал NEWS.ru.