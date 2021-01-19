Меркель объявила о продлении карантина в Германии до 14 февраля

https://static.news.ru/photo/24082fb2-5a9b-11eb-a661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

В ФРГ продлили карантин до 14 февраля и ужесточили масочный режим. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с главами федеральных земель.

Мы должны продлить меры до 14 февраля, — сказала она.

Меркель также уточнила, что теперь немцы могут носить на улице только медицинские маски или респираторы. Ранее разрешалось использовать тряпичные маски или закрывать нос и рот шарфом.

Власти ФРГ договорились ввести обязательное ношение медицинских масок, в том числе типа FFP2, в магазинах и общественном транспорте, — сообщила Ангела Меркель.

Власти рассчитывают уже летом 2021 года вакцинировать от коронавируса всех граждан Германии по их желанию. Но это будет зависеть от поставщиков вакцины, добавила канцлер.

Также правительство призвало работодателей перевести на удалёнку как можно больше сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что вопрос продления карантина в Германии был на обсуждении Меркель и глав регионов. Особенное опасение у властей вызывала вероятность того, что новые штаммы коронавируса «сильнее распространяются среди детей и подростков», поэтому речь шла о закрытии школ и детсадов.